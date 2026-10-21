ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਨਾਲ ਅਗਾਜ਼, ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ

ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਨਾਲ ਅਗਾਜ਼, ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਜਤਾਈ ਖੁਸ਼ੀ
IND W vs ZIM W: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ 92 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰ ਲਿਆ।
Published : October 21, 2026 at 12:25 PM IST
IND W vs ZIM W 3rd T20I: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ T20I ਲੜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ 216/7 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ 124/7 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 92 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 3-0 ਦੀ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ 72 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
Scenes to savour! ✨ 🎥 Smriti Mandhana receives the @mflone_ T20I series winners' trophy from BCCI Hon. Joint Secretary Mr Prabhtej Bhatia @prabhtejb in her first series as full-time captain 🏆 #TeamIndia | #INDvZIM | @mandhana_smriti https://t.co/Uu3j1MxbEh— BCCI Women (@BCCIWomen) October 20, 2026
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਖੇਡੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀਮ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਬਦਬਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਫਾਲੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਮੰਧਾਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੈਅ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੰਧਾਨਾ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤ੍ਰੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤ੍ਰੇਲ ਦੇ ਕਾਰਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਯੋਜਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।"
𝙒.𝙄.𝙉.𝙉.𝙀.𝙍.𝙎 🏆 Congratulations to #TeamIndia on clinching the T20I Series with a 3️⃣-0️⃣ margin 🥳 #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/62ghSE0NMx— BCCI Women (@BCCIWomen) October 20, 2026
IND W vs ZIM W: ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ?
ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 216 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 124 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨ ਨੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 41 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 91 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ 61 ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 28 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੰਦਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 3/18 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
IND W ਬਨਾਮ ZIM W: ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ
T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ODI ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25 ਅਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚ IST ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।