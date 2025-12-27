ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਹਾਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਕਪਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਪਲਬਧੀਆਂ

IND W vs SL W 3rd T20: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਜਿੱਤੀ।

IND W vs SL W 3rd T20
India women cricket team (FILE PHOTO:IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 27, 2025 at 10:43 AM IST

IND W vs SL W 3rd T20: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 6.4 ਓਵਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 112 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਹੈ।

ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ 130 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ 77ਵੀਂ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਬਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਪਤਾਨ ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 100 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 76 ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤਾਂ

  • 77 - ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ - ਭਾਰਤ (130 ਮੈਚ)
  • 76 - ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (100 ਮੈਚ)
  • 72 - ਹੀਥਰ ਨਾਈਟ - ਇੰਗਲੈਂਡ (96 ਮੈਚ)
  • 68 - ਸ਼ਾਰਲੋਟ ਐਡਵਰਡਸ - ਇੰਗਲੈਂਡ (93 ਮੈਚ)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਕੌਰ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ 20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 16ਵੀਂ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਰਲੋਟ ਐਡਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 24 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੱਤਾਂ

  • 16 - ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ (20 ਮੈਚ)
  • 14 - ਸ਼ਾਰਲਟ ਐਡਵਰਡਸ ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (24 ਮੈਚ)
  • 14 - ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (17 ਮੈਚ)
  • 14 - ਹੀਥਰ ਨਾਈਟ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (15 ਮੈਚ)

ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ

ਭਾਰਤੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 1,000 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ 150 ਵਿਕਟਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੀਪਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੇਗਨ ਸ਼ੂਟ ਦੀਆਂ 151 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ

ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਓਪਨਰ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ 42 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ 79 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਜੇਮੀਮਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇਤੂ 76 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।

ਰੋਣੁਕਾ ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 112 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਰੇਣੁਕਾ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 21 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

