IND W vs SA W: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜੇਮੀਮਾ- ਅਮਨਜੋਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ, ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਟੀ-20I ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ।
Published : November 10, 2026 at 1:45 PM IST
IND W vs SA W Series 2026: ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਘਰੇਲੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਮੈਚ ਖੇਡਣੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (BCCI) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੱਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਅਤੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਇਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਲਈ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
🚨 News 🚨 #TeamIndia squads announced for all-format tour of South Africa 📝 👉 Smriti Mandhana takes charge as full-time Test captain 🙌 Details ▶️ https://t.co/L5jiMKSphi #SAvIND https://t.co/67NvBjQGiH— BCCI Women (@BCCIWomen) November 9, 2026
ਜੇਮੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨਜੋਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਜੇਮੀਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਨਜੋਤ ਨੂੰ T20I ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਮੀਮਾਹ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ "ਦ ਹੰਡਰੇਡ" ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ (ਚਿੱਟੀ ਗੇਂਦ) ਜਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਮਨਜੋਤ ਪਿੱਠ ਦੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਆਈ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੇਮੀਮਾਹ ਅਤੇ ਅਮਨਜੋਤ ਦੀ ਟੀ-20 ਆਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਮਿੰਨੂ ਮਨੀ ਅਤੇ ਜਿਨਤੀਮਨੀ ਕਲਿਤਾ ਨੂੰ ਟੀਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ 9 ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ, ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਕਲੌਤਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਗੇਬਰਹਾ ਦੇ ਸੇਂਟ ਜਾਰਜ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲ ਦੇ ਬੋਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਦੇ ਨਿਊਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੀਜਾ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲੋਮਫੋਂਟੇਨ ਦੇ ਮੰਗੌਂਗ ਓਵਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੇਨੋਨੀ ਦੇ ਵਿਲੋਮੂਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਖਰੀ ਦੋ ਮੈਚ 29 ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੋਟਚੇਫਸਟ੍ਰੂਮ ਦੇ ਸੇਨਵੇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਟੀਮ
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜੇਮਿਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਯਸਤਿਕਾ ਭਾਟੀਆ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ (ਵੀਸੀ), ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ, ਸਨੇਹ ਰਾਣਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ, ਨੰਦਨੀ ਸ਼ਰਮਾ,ਜਿਂਤਿਮਨਿ ਕਲਿਤਾ ਤੇ ਸਯਾਲੀ ਸਤਿਘਰੇ।
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ, ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜੇਮਿਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਹਰਲੀਨ ਦਿਓਲ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਯਸਤਿਕਾ ਭਾਟੀਆ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ, ਵੈਸ਼ਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ, ਨੰਦਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੈਂਤੀਮਨੀ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਸਯਾਲੀ ਸਤਘਰੇ।
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ T20I ਟੀਮ
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਜੇਮੀਮਾ ਰੌਡਰਿਗਜ਼, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਨਿੱਕੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜੀ.ਕਮਾਲਿਨੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਰਾਵਤ, ਅਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਗੌੜ, ਨੰਦਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰੇਣੁਕਾ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਸਯਾਲੀ ਸਤਘਰੇ।