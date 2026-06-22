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IND W vs SA W: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਮੈਰੀਜ਼ਾਨ ਕੈਪ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 159 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 19.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ।

IND-W vs SA-W Highlights
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ (@ProteasWomenCSA)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 22, 2026 at 6:48 AM IST

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IND W vs SA W: ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਓਲਡ ਟ੍ਰੈਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਗਰੁੱਪ ਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 19.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 159 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਰੀਜ਼ਾਨ ਕੈਪ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 45 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਤਜ਼ਮਿਨ ਬ੍ਰਿਟਸ ਨਾਲ 97 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ 40 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਪਿੱਛਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰੀ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਮ ਸਿਰਫ 25 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਰੀਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਚ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡੇ, ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਰ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਕਾਰਨ ਹੋਈ; ਰਾਧਾ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੈਰੀਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਸਪੈੱਲ ਵਿੱਚ 24 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਮੇਡਨ ਓਵਰ ਸਮੇਤ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, 159 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ (15 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 31) ਅਤੇ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ (21 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 29) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਆਪਣੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 158 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਰੀਜ਼ਾਨ ਕੈਪ ਅਤੇ ਸ਼ਬਨੀਮ ਇਸਮਾਈਲ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਮੈਰੀਜ਼ਾਨ ਕੈਪ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ' ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇਗਾ।

TAGGED:

IND W VS SA W HIGHLIGHTS
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਟੀਮ
ਭਾਰਤ ਟੀਮ
ਮਹਿਲਾ ਟੀ 20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
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