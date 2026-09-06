ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ: ਭਾਰਤੀ ਸਪਿਨਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 55 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ !
ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੀ-20 ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : September 6, 2026 at 3:09 PM IST
ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026: ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਨਅੱਪ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ 18.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਹੈ।
She starred with the ball, set the tone for #TeamIndia's third successive win & for that, Sree Charani bags the Player of the Match award 👏 👏— BCCI Women (@BCCIWomen) September 5, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/1WHHWPMe2o#WomensAsiaCup pic.twitter.com/cCIf6YkiCm
ਭਾਰਤੀ ਸਪਿੰਨਰਾਂ ਨੇ ਮੈਚ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ, 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 3.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ 3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰਨ ਆਊਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 56 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, 68 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੋਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
'ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ'
ਮੈਚ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਨੇ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ - ਪ੍ਰੇਮਾ, ਮੈਂ, ਦੀਪਤੀ ਦੀਦੀ, ਅਤੇ ਰਾਧਾ (ਯਾਦਵ) ਦੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਦੀਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਦੀਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
A special moment for #TeamIndia Captain Harmanpreet Kaur 🫡— BCCI Women (@BCCIWomen) September 5, 2026
First-ever to captain a side in 150 T20I matches 🙌#WomensAsiaCup | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/a31diDfcoh
ਪਿੱਚ 'ਤੇ 120 ਦਾ ਸਕੋਰ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ
ਪਿੱਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚਰਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੇਂਦ ਟਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। "ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੰਪ 'ਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ 120 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸਕੋਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੁੱਲ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਸਾਲਾ ਚਰਨੀ ਨੇ 28 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 49 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ; ਉਹ 50 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਦੂਰ ਹੈ।
A special moment for #TeamIndia Captain Harmanpreet Kaur 🫡— BCCI Women (@BCCIWomen) September 5, 2026
First-ever to captain a side in 150 T20I matches 🙌#WomensAsiaCup | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/a31diDfcoh
ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। "ਅਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ - ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲਾ ਹੈ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ 150ਵਾਂ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਗਈ - ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ - ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 228 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 205 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ।"
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਪਤਾਨ ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਪਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਗਈ। ਪਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਹੈ।"
ਫਾਤਿਮਾ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜੋ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।