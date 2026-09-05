ETV Bharat / sports

IND-W ਬਨਾਮ PAK-W ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026: ਜਾਣੋ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਕਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ 11 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ 10 ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

India vs Pakistan Women's T20 Asia Cup
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ((Getty Images))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 2:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ 5 ਸਤੰਬਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਗਰੁੱਪ ਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਾਕਆਊਟ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਦਾਨਾ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਮੰਦਾਨਾ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।

ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 14 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

IND W ਬਨਾਮ PAK W ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਵੇਰਵੇ

  • ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਮੈਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
  • ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਮੈਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ (IST) ਹੋਵੇਗਾ।
  • ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਮੈਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ?
  • ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਮੈਚ ਦੁਬਈ, UAE ਦੇ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਮੈਚ ਦਿਖਾਉਣਗੇ?

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਮੈਚ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਮੈਚ ਸੋਨੀਲਿਵ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਮੈਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?

ਦਰਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਮੈਚ ਨੂੰ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

TAGGED:

ASIA CUP 2026 LIVE
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਲਾਈਵ
IND W VS PAK W LIVE STREAMING
ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026
INDW VS PAK W ASIA CUP 2026 LIVE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.