ETV Bharat / sports

IND W ਬਨਾਮ BAN W: ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ

ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 40 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।

IND W VS BAN W SEMIFINAL
ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2026 at 7:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND W vs BAN W Semifinal: ਸੱਤ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 40 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 149 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਪਨਰ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ (64 ਦੌੜਾਂ) ਦਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 40 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੀਵਨਦਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ।

ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੀਮ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 109 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੌਰਨਾ ਅਖਤਰ ਨੇ ਨਾਬਾਦ 22 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਲਾਰਾ ਅਖਤਰ ਨੇ 21 ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਨਿਗਾਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ 19 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਲਈ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਪਿਨਰ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਨੰਦਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (28 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ 24 ਦੌੜਾਂ), ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 16 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ, 11 ਅਤੇ 56 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।

ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਨੇ 160 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਟ 'ਤੇ 45 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਨ ਰੇਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ (24 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਦੌੜਾਂ), ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅਖਤਰ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਵਰ ਡਰਾਈਵ ਮਾਰੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (16 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 21 ਦੌੜਾਂ) ਨੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੌੜਾਂ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 149 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

TAGGED:

WOMENS ASIA CUP SEMIFINAL
ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ
ASIA CUP SEMIFINAL
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ
IND W VS BAN W SEMIFINAL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.