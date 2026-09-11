IND W ਬਨਾਮ BAN W: ਭਾਰਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ
ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 40 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ।
Published : September 11, 2026 at 7:22 AM IST
IND W vs BAN W Semifinal: ਸੱਤ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 40 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 149 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਪਨਰ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਵਰਮਾ (64 ਦੌੜਾਂ) ਦਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 40 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੀਵਨਦਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ।
Marching into the Final! 🇮🇳— BCCI Women (@BCCIWomen) September 10, 2026
A dominant display by #TeamIndia as they win by 4️⃣0️⃣ runs to seal their spot in the Final of the #WomensAsiaCup 🥳
Scorecard ▶️ https://t.co/6OyMx9q1ih#INDvBAN pic.twitter.com/MtVYlVDv8n
ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੀਮ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 109 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ੌਰਨਾ ਅਖਤਰ ਨੇ ਨਾਬਾਦ 22 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਲਾਰਾ ਅਖਤਰ ਨੇ 21 ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਨਿਗਾਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ 19 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਲਈ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਪਿਨਰ ਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਮਿਲੀ। ਨੰਦਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
Another complete performance from the Women in Blue and they are through to the Grand Finale of the #DPWorldWomensAsiaCup2026 💪— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 10, 2026
#DPWorldWomensAsiaCup2026 #INDWvBANW #ACC pic.twitter.com/3xJ2KIcR7v
ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (28 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ 24 ਦੌੜਾਂ), ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 16 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ, 11 ਅਤੇ 56 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।
ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਨੇ 160 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਛੱਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਟ 'ਤੇ 45 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਨ ਰੇਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼, ਪ੍ਰਤੀਕਾ ਰਾਵਲ (24 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਦੌੜਾਂ), ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅਖਤਰ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਵਰ ਡਰਾਈਵ ਮਾਰੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
When the going got tough, Shafali Verma got going! 💥— BCCI Women (@BCCIWomen) September 10, 2026
Striking at a solid 160 to steer the innings, she bags the Player of the Match award 👏#TeamIndia | #WomensAsiaCup | #INDvBAN | @TheShafaliVerma pic.twitter.com/EGnt8V2qQE
ਵਿਕਟਕੀਪਰ-ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਰਿਚਾ ਘੋਸ਼ (16 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 21 ਦੌੜਾਂ) ਨੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੌੜਾਂ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 149 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।