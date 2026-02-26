IND vs ZIM: ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ
IND vs ZIM Super 8: ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਲਈ 256 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
Published : February 26, 2026 at 9:21 PM IST
IND vs ZIM Super 8: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਐਮਏ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 256 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਮ ਸਕੋਰ ਹੈ।
ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ 23 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ 16 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 44 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਲਈ, ਟਿਨੋਟੇਂਡਾ ਮਾਪੋਸਾ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ, ਰਿਚਰਡ ਨਗਾਰਾਵਾ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
Innings Break!— BCCI (@BCCI) February 26, 2026
A collective batting effort takes #TeamIndia to their highest-ever total in #T20WorldCup history 💪
Over to the bowling unit now!
Scorecard ▶️ https://t.co/p4GxtxFMLH#MenInBlue | #INDvZIM pic.twitter.com/cFua2U93ke
IND ਬਨਾਮ ZIM: ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਹੋਏ
- ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ 15 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ
- ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ 24 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 38 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ
- ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ 30 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 55 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ
- ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ 13 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 33 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
Zimbabwe won the toss and invited #TeamIndia to bat first! 🙌— Star Sports (@StarSportsIndia) February 26, 2026
What total will they look to post in this all-important Super clash? 🤔
ICC Men’s #T20WorldCup 👉 SUPER 8, #INDvZIM | LIVE NOW ➡️ https://t.co/vIdZg7mGmy pic.twitter.com/of3bD3dsv8
ਟਾਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋ ਜਾਂ ਹਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।" ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ ਹਾਂ। ਖੇਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਓ।
ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੇਨਈ ਦੀ ਇਹ ਪਿੱਚ ਗਿੱਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
A must-win match & here's how the teams line up! 📝— Star Sports (@StarSportsIndia) February 26, 2026
🇮🇳: Sanju & Axar replace Rinku & Washington
🇿🇼: Maposa replaces Cremer
ICC Men’s #T20WorldCup 👉 SUPER 8, #INDvZIM | LIVE NOW ➡️ https://t.co/vIdZg7mGmy pic.twitter.com/m1hpuV1S60
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ: ਤਾਦੀਵਾਨਸ਼ੇ ਮਾਰੂਮਾਨੀ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੇਨੇਟ, ਡੀਓਨ ਮਾਇਰਸ, ਰਿਆਨ ਬਰਲ, ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ (ਕਪਤਾਨ), ਟੋਨੀ ਮੁਨਯੋਂਗਾ, ਤਾਸ਼ਿੰਗਾ ਮੁਸੇਕੀਵਾ, ਬ੍ਰੈਡ ਇਵਾਨਸ, ਤਿਨੋਟੇਂਡਾ ਮਾਪੋਸਾ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ, ਰਿਚਰਡ ਨਗਾਰਾਵਾ।
ਭਾਰਤ: ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ।