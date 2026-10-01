IND vs WI: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ, 43 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ
ਭਾਰਤ ਨੇ 406 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ 43.3 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।
Published : October 1, 2026 at 8:44 AM IST
ਗੁਹਾਟੀ/ਅਸਾਮ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 8 ਵਿਕੇਟ ਨਾਲ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸਿਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 2-0 ਅਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ। ਵੈਸਟ ਇੰਜੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 406 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ 406 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ 43.3 ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਕੇ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਵਨਡੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਫਲ ਚੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 435 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਜੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 133 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਆਊਟ 223 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 75 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 101 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 6 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ। ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 35ਵਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕੇਟ ਲਈ 255 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ।
Simply 2️⃣ G0️⃣0️⃣D 🤌— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
Captain @ShubmanGill was at his absolute best tonight in Guwahati 💙💯💯
Relive his knock ▶️ https://t.co/erDe5T7xvQ#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ pic.twitter.com/EXpqaKuuCt
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੌਸ ਹਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ (101), ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (104) ਅਤੇ ਆਮਿਰ ਜਾਂਗੂ (114) ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ 405 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਰਸਾਪਾਰਾ ਪਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 811 ਦੌੜਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਲ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ।
ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ
ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇ 126 ਗੇਂਦ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ 200 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਜੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 62 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 11ਵਾਂ ਵਨਡੇ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ।
ਰੋਹਿਤ ਦੀਆਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਵਨਡੇ ਦੌੜਾਂ
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਨੇ 12,000 ਵਨਡੇ ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 7ਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣੇ।
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