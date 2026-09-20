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ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

WEST INDIES VS INDIA
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 2:07 PM IST

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West Indies Squad vs India: ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਦੋਵਾਂ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਰੇਲੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਟੀਮ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਮਿਲ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ।

ਕਾਮਿਲ ਪੂਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲ-ਅੱਪ

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਕਾਮਿਲ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀ-20ਆਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਸੀਪੀਐਲ) ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 39 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 159.64 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 273 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕੁਐਂਟਿਨ ਸੈਂਪਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟੀ-20ਆਈ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਵੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕੈਂਪਬੈਲ ਅਤੇ ਹੇਟਮਾਇਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲੀਆ ਲੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਮਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਜਿਸਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀ-20ਆਈ ਲੜੀ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।

ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ


ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਚ ਡੈਰੇਨ ਸੈਮੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਖਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ।"

ਸੈਮੀ ਨੇ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ 2028 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੋਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।"

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਟੀਮ
: ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਕਪਤਾਨ), ਜਵੇਲ ਐਂਡਰਿਊ, ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ, ਕੀਸੀ ਕਾਰਟੀ, ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼, ਮੈਥਿਊ ਫੋਰਡ, ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼, ਆਮਿਰ ਜਾਂਗੂ, ਅਲਜ਼ਾਰੀ ਜੋਸਫ਼, ਸ਼ਮਾਰ ਜੋਸਫ਼, ਵਿਟੇਲ ਲਾਅਜ਼, ਗੁਡਾਕੇਸ਼ ਮੋਤੀ, ਕੀਮੋ ਪਾਲ, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ ਅਤੇ ਜੇਡੇਨ ਸੀਲਸ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ
: ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਕਪਤਾਨ), ਜਵੇਲ ਐਂਡਰਿਊ, ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼, ਮੈਥਿਊ ਫੋਰਡ, ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਅਕੇਲ ਹੋਸੀਨ, ਸ਼ਮਰ ਜੋਸੇਫ, ਗੁਡਾਕੇਸ਼ ਮੋਟੀ, ਕੀਮੋ ਪਾਲ, ਕਾਮਿਲ ਪੂਰਨ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਕਵਾਂਟਿਨ ਸੱਪਰਿੰਗ, ਰੌਮਰੀਓ ਸ਼ੇਮਰਿੰਗ, ਸ਼ੇਮਰਰਿੰਗ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ:
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ - ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨਮਨ ਧੀਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਕਿਬ ਨਬੀ - ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਯਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਵਿਪ੍ਰਾਜ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ:
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਆਕੀਬ ਨਬੀ।

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ:
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ (ਉਪ ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ

  • ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ: 27 ਸਤੰਬਰ (ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ) ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ
  • ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ: ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ (2pm)
  • ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ: 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ) ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ

ਟੀ20 ਸ਼ਡਿਊਲ

  • ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20: 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ) ਲਖਨਊ
  • ਦੂਜਾ ਟੀ-20: 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ) ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ
  • ਤੀਜਾ ਟੀ-20: 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ) ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ
  • ਚੌਥਾ ਟੀ-20: 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ) ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ
  • ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20: 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ) ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ

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ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ
WEST INDIES SQUAD VS INDIA
ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਜੇਸਨ ਹੋਲਡਰ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
WEST INDIES VS INDIA

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