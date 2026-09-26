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IND vs WI: 'ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੈ...' ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ!

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨ-ਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਨਿਆਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

virat kohli
ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 26, 2026 at 7:04 PM IST

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Virat Kohli on 2027 World Cup: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ (ODI) ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

'JioStar' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ

37 ਸਾਲਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।" ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਹਲੀ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "50-ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਮੈਚ ਖੇਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ T20 ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਢਾਈ T20 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 37 ਵਨ-ਡੇ (ODI) ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ ਅਤੇ 59.83 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 1,795 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 12 ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 117 ਦੌੜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਵਨ-ਡੇ ਕਰੀਅਰ

ਆਪਣੇ ਵਨ-ਡੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਹਲੀ ਨੇ 302 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 58.59 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 14,941 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 54 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 79 ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 183 ਦੌੜਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ 93.95 ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਈ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਨ-ਡੇ ਮੈਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ 'ਜਿਓ ਹੌਟਸਟਾਰ' (Jio Hotstar) 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ' ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

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ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ 2027 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ
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VIRAT KOHLI
IND VS WI ODI SERIES 2026

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