IND vs WI: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ’ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਚੌਥਾ T20 ਮੈਚ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ? ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 2-1 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ।
Published : October 14, 2026 at 2:32 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਥਾ ਟੀ-20 ਅੱਜ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
Indore ✅ Hello from Hyderabad 👋 #TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ https://t.co/DOO95DfG9I— BCCI (@BCCI) October 12, 2026
ਭਾਰਤ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 2-1 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 171 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ, ਉਹ 249 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 223 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ 14 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਲੜੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਊਂਡਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਨੇ 208 ਅਤੇ 187 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਟੀ-20I ਚੇਜ਼ ਦੇਖੇ ਹਨ।
ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ
ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (IPL) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਟ੍ਰੈਵਿਸ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਹੇਨਰਿਕ ਕਲਾਸੇਨ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਨੇ 310, 297, 286 ਅਤੇ 277 ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇਖੇ ਹਨ।
ਜਾਣੋ ਪਿੱਚ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਚ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰੇਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
IND vs WI ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੂ ਨੇ 22 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 11 ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।
IND vs WI ਮੈਚ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ JioHotstar ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
All Aboard ✈️ | 📍 Hyderabad #INDvWI | #MenInMaroon https://t.co/1fQu0iChIo— Windies Cricket (@windiescricket) October 12, 2026
IND vs WI ਪਲੇਇੰਗ 11 ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਉਹੀ ਸੁਮੇਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਿਸਟ-ਸਪਿਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਪਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ, ਘਰੇਲੂ ਟੀਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਗਤੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਇੰਦੌਰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਡੂੰਘਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
IND vs WI ਸੰਭਾਵੀ ਪਲੇਇੰਗ 11
- ਭਾਰਤ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ।
- ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼: ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਕਾਮਿਲ ਪੂਰਨ, ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼, ਸਮਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗਰ, ਕੀਮੋ ਪਾਲ, ਸਮਰ ਜੋਸਫ਼, ਗੁਡਾਕੇਸ਼ ਮੋਤੀ।
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