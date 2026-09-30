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ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ ਅੱਜ, ਲੜੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰੇਗੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਟੀਮ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਅੱਜ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਬਾਰਸਾਪਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

IND VS WI 2ND ODI
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ ਅੱਜ (KCA)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 12:26 PM IST

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IND vs WI 2nd ODI: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਬਾਰਸਾਪਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ IST ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੜੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰੇਗੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰੇਗੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 297 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਟਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 4-40 ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਪੈੱਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

IND VS WI 2ND ODI
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੜੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ (KCA)

'ਵੱਡੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ'

ਗੁਹਾਟੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਾਂ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਲਈ ਝਟਕਾ


ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ (CWI) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਟ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ ਨੇ 19 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 135/0 ਸਕੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਨੇ 108 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 101 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਂਪਬੈਲ ਨੇ 60 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

IND VS WI 2ND ODI
ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (KCA)

ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਾਰਡ:

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 143 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 73 ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 64 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 322 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 367 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਚ 67 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 348 ਹੈ।

IND ਬਨਾਮ WI ਦੂਜਾ ODI ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ


ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜਾ ODI ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ JioHotstar 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮੈਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ DD ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

IND VS WI 2ND ODI
ਲੜੀ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰੇਗੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਟੀਮ (KCA)

ਸਕੁਐਡ


ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਮਨ ਧੀਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਅਤੇ ਧਰੂਵ ਜੁਰੇਲ।

ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਟੀਮ: ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ, ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੀਵਜ਼, ਕੀਸੀ ਕਾਰਟੀ, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ/ਕਪਤਾਨ), ਆਮਿਰ ਜਾਂਗੂ, ਜਵੇਲ ਐਂਡਰਿਊ, ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼, ਮੈਥਿਊ ਫੋਰਡ, ਗੁਡਾਕੇਸ਼ ਮੋਤੀ, ਅਲਜ਼ਾਰੀ ਜੋਸਫ਼, ਜੇਡੇਨ ਸੀਲਸ, ਕੀਮੋ ਪਾਲ, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਸ਼ਮਰ ਜੋਸਫ਼, ਵਿਟੇਲ ਲਾਜ।

TAGGED:

ਗੁਹਾਟੀ ਬਾਰਸਾਪਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼
IND VS WI
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ
IND VS WI 2ND ODI

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