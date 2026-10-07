IND vs WI: 'ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣਾ'... ਤੂਫਾਨੀ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 43 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 102 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।
Published : October 7, 2026 at 12:46 PM IST
Shreyas Iyer T20 Hundred: ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਮੈਚ ਦੇ ਹੀਰੋ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਮਨ ਧੀਰ ਸਨ। ਅਈਅਰ ਨੇ 43 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ 102 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਮਨ ਧੀਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ।
43 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ 102 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਈਅਰ ਨੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (37 ਨਾਬਾਦ) ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 137 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਜਿੱਤ ਲਈ 14.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 172 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ 19.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 171 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਅਈਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20ਆਈ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਉਸਦਾ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ 42 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟਿਮ ਡੇਵਿਡ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 2025 ਵਿੱਚ 37 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਪਤਾਨ ਅਈਅਰ ਨੇ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੀਮ ਲਈ ਮੈਚ ਜਿੱਤੋ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ।
ਨਮਨ ਧੀਰ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਡੈਬਿਊ
ਅਈਅਰ ਨੇ ਨਮਨ ਧੀਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲਾਂ 'ਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। "ਮੈਨੂੰ ਉਸਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਸੰਦ ਹੈ।" ਨਮਨ ਧੀਰ ਨੇ ਟੀ-20 ਡੈਬਿਊ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਪਿਨਰ ਦੁਆਰਾ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 3/31 ਲਏ।
ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੌੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੋਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਮੈਚ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦੌੜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੰਗਠਿਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।"
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੌੜਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 20 ਜਾਂ 30 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲੀਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਊਟਫੀਲਡ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿੱਚ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Sealed in 𝙨𝙤𝙢𝙚 𝙨𝙩𝙮𝙡𝙚! 💥 🎥 A breathtaking batting display from #TeamIndia to clinch the 1️⃣st T20I by eight wickets 👊 Scorecard ▶️ https://t.co/2czVyKWreK #INDvWI | @mflone_ https://t.co/JgxYkZLDwS— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਰੀ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।