ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਅੱਜ, ਦੇਖੋ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
IND ਬਨਾਮ WI ਪਹਿਲੇ T20I ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ...
Published : October 6, 2026 at 4:42 PM IST
IND vs WI 1st T20: ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅੱਜ (6 ਅਕਤੂਬਰ) ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਲੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਆਪਣੀ 2-1 ਦੀ ਵਨਡੇ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਇਸ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਵੀ ਟੀ-20 ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਵੀ ਇਸ ਲੜੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਲਈ ਅਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ 3-2 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਹੋਣਗੇ।
IND ਬਨਾਮ WI T20 ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ 31 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ 20 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ 10 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਿਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇ ਗਏ 11 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। 2018 ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇ ਗਏ 23 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
IND ਬਨਾਮ WI ਮੌਸਮ ਰਿਪੋਰਟ:
ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ 4 ਤੋਂ 1% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਕਿਊਵੇਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਰਸ਼ਕ ਲਖਨਊ ਦੇ ਏਕਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 40 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇਲ ਦਾ ਕਾਰਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਲਗਭਗ 80% ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
IND ਬਨਾਮ WI T20 ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ JioHotstar ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
IND vs WI T20 ਟੀਮਾਂ
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼: ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼, ਮੈਥਿਊ ਫੋਰਡ, ਸ਼ਿਮਰੋਨ ਹੇਟਮਾਇਰ, ਅਕੀਲ ਹੋਸੀਨ, ਆਮਿਰ ਜੰਗੂ, ਸ਼ਮਾਰ ਜੋਸੇਫ, ਗੁਡਾਕੇਸ਼ ਮੋਟੀ, ਕੀਮੋ ਪਾਲ, ਕਾਮਿਲ ਪੂਰਨ, ਰੋਵਮੈਨ ਪਾਵੇਲ, ਸ਼ੇਰਫੇਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਕੁਏਨਟਿਨ ਸੈਂਪਸਨ, ਰੋਮਰਿਓ ਜੈਨਗੋ ਸ਼ੇਫਰਡ, ਸ਼ਮਾਰਿਓ ਜੈਨਗੋ ਸ਼ੇਫਰਡ।
ਭਾਰਤ: ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਰਵੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ, ਮਯੰਕ ਯਾਦਵ, ਨਮਨ ਧੀਰ।