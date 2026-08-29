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ਪਡਿੱਕਲ ਜਾਂ ਸੁਥਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 'ਇੰਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਸੀਰੀਜ਼'

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਨੇ 328 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 16 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

IND VS SL TEST SERIES 2026
ਪਡਿੱਕਲ ਜਾਂ ਸੁਥਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 'ਇੰਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਸੀਰੀਜ਼' (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2026 at 2:48 PM IST

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IND vs SL Test Series 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 1-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ 165 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਪਿਨਰ ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਨੇ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਨੇ 167 ਅਤੇ 44 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਡਰਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਪਡਿੱਕਲ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ 117 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਥਾਰ ਨੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਵੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਡਿੱਕਲ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨਵ ਸੁਥਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦਾ "ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਖਿਡਾਰੀ" ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਖਿਡਾਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸਿਧ ਨੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਪ੍ਰਸਿਧ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ?


ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਪ੍ਰਸਿਧ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। bcci.tv 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ - ਜੋ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।"

ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਿਡਾਰੀ ਆਏ, ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।"

ਪ੍ਰਸਿਧ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?


ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਹਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਹਨ, ਨੇ ਪ੍ਰਸਿਧ ਦੀ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸੋਚ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿਧ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਇੰਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।'

ਹਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲੰਬੋ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਓਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਮਰਪਣ, ਵਿਕਟਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ), ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

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ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਟੈਸਟ ਲੜੀ
ਇੰਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਸੀਰੀਜ਼
IND VS SL TEST SERIES
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ
IND VS SL TEST SERIES 2026

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