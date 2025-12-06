ETV Bharat / sports

IND vs SA 3rd ODI: ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾ ਮਰੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਰਤ ਹਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਦਰਜ

IND vs SA 3rd ODI: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

IND vs SA 3rd ODI
IND ਬਨਾਮ SA ਤੀਜਾ ODI (IANS)
ETV Bharat Sports Team

December 6, 2025

IND vs SA 3rd ODI: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ, 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਹ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 41 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਇੱਕੋ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਲੜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨੇ ਲੜੀ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰ ਲੜੀ ਜਿੱਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਸਨ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਇੱਕ ਔਖੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਹੁਣ, ਟੈਸਟ ਲੜੀ 2-0 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਗੇਂਦ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਔਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਲੜੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੜੀ 2019 ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। 2019 ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 3-2 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, 2023 ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਕੋਚ ਸਨ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕਪਤਾਨ ਸਨ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ?

ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਹਾਰੀ ਸੀ। ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਬੀ ਡਿਵਿਲੀਅਰਜ਼ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਨ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

