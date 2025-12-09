IND vs SA: ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ T20, ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਕਟਕ ਦਾ ਮੌਸਮ
IND vs SA 1st T20I: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 'ਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।
Published : December 9, 2025 at 12:57 PM IST
IND vs SA 1st T20I: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਕਟਕ ਦੇ ਬਾਰਾਬਤੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਜੀਓ ਹੋਸਟਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 2-0 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੈ।
7️⃣th consecutive series victory on the line! 🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) December 9, 2025
After clinching the ODI series, #TeamIndia are all set to continue the SKYBALL domination in the T20s. 💪#INDvSA, 1st T20I 👉 TUE, 9th DEC, 6:00 PM pic.twitter.com/a9gOd881Z0
ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 22 ਵਿੱਚੋਂ 20 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, 90.90 ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2024 ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮੈਚ ਗੁਆਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਹੈ।
ਗਿੱਲ, ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਇੰਗ-11 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਲ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਡਯਾ ਗੇਂਦ ਅਤੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੈਮਸਨ ਜਾਂ ਜਿਤੇਸ਼?
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੈਮਸਨ ਜਾਂ ਜਿਤੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਰੋਲ ਲਈ ਵੀ ਟੀਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
𝙄𝙩'𝙨 𝙏𝙞𝙢𝙚 𝙁𝙤𝙧 𝙎𝙥𝙚𝙚𝙙! ⚡— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
Let the T20I series begin in Cuttack! 👊#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/EMnxtwuF6x
IND vs SA 1st T20: ਕਟਕ ਦੀ ਪਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੈਚ ਬਾਰਾਬਤੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੱਚ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਾਹ, ਉਛਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਬੱਲੇ 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਕੋਰ 160-180 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
IND vs SA 1st T20: ਕਟਕ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ?
ਗੂਗਲ ਵੇਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਟਕ 'ਚ ਠੰਡ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਪਮਾਨ 12 ਤੋਂ 15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ 48 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹਾਫ 'ਚ ਤ੍ਰੇਲ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕਪਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੀ-20 ਵਿੱਚ IND ਬਨਾਮ SA ਹੈਡ ਟੂ ਹੈਡ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 31 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 18 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 12 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 12 ਮੈਚਾਂ 'ਚ 6 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ 5 ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਕਟਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।
🗣️We started preparing for T20 World Cup 2026 right after the 2024 edition.— BCCI (@BCCI) December 8, 2025
Ahead of the start of the #INDvSA T20I series, Captain @surya_14kumar sheds light on #TeamIndia's preparation for the ICC Men's #T20WorldCup 2026 🙌@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/N0Wnb8xmUd
IND ਬਨਾਮ SA ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਡ-11
ਭਾਰਤ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ: ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ (ਕਪਤਾਨ), ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰੀਜ਼ਾ ਹੈਂਡਰਿਕਸ, ਡਿਵਾਲਡ ਬਰੂਇਸ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਡੋਨੋਵਾਨ ਫਰੇਰਾ, ਮਾਰਕੋ ਜੇਨਸਨ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਨਰਿਕ ਨੋਰਟਜੇ, ਲੁੰਗੀ ਨਗਿਡੀ।