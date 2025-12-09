ETV Bharat / sports

IND vs SA: ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ T20, ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਕਟਕ ਦਾ ਮੌਸਮ

IND vs SA 1st T20I: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 'ਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।

IND vs SA
ਕਟਕ ਦਾ ਬਾਰਾਬਤੀ ਸਟੇਡੀਅਮ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 9, 2025 at 12:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs SA 1st T20I: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਕਟਕ ਦੇ ਬਾਰਾਬਤੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਜੀਓ ਹੋਸਟਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 2-0 ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 22 ਵਿੱਚੋਂ 20 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, 90.90 ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2024 ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮੈਚ ਗੁਆਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਹੈ।

ਗਿੱਲ, ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਇੰਗ-11 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਲ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਡਯਾ ਗੇਂਦ ਅਤੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੈਮਸਨ ਜਾਂ ਜਿਤੇਸ਼?

ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੈਮਸਨ ਜਾਂ ਜਿਤੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਰੋਲ ਲਈ ਵੀ ਟੀਮ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

IND vs SA 1st T20: ਕਟਕ ਦੀ ਪਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੈਚ ਬਾਰਾਬਤੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੱਚ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਾਹ, ਉਛਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਬੱਲੇ 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਸਕੋਰ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋਵੇਂ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਕੋਰ 160-180 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

IND vs SA 1st T20: ਕਟਕ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ?

ਗੂਗਲ ਵੇਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਟਕ 'ਚ ਠੰਡ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਪਮਾਨ 12 ਤੋਂ 15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ 48 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹਾਫ 'ਚ ਤ੍ਰੇਲ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕਪਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੀ-20 ਵਿੱਚ IND ਬਨਾਮ SA ਹੈਡ ਟੂ ਹੈਡ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 31 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 18 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 12 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 12 ਮੈਚਾਂ 'ਚ 6 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ 5 ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਕਟਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

IND ਬਨਾਮ SA ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਡ-11

ਭਾਰਤ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ: ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ (ਕਪਤਾਨ), ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰੀਜ਼ਾ ਹੈਂਡਰਿਕਸ, ਡਿਵਾਲਡ ਬਰੂਇਸ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਡੋਨੋਵਾਨ ਫਰੇਰਾ, ਮਾਰਕੋ ਜੇਨਸਨ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਐਨਰਿਕ ਨੋਰਟਜੇ, ਲੁੰਗੀ ਨਗਿਡੀ।

TAGGED:

IND VS SA 1ST T20 LIVE STREAMING
CUTTACK PITCH REPORT
IND VS SA 2025 SERIES
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸੀਰੀਜ਼
IND VS SA 1ST T20I

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.