IND vs SA: ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਮੈਚ, ਲੜੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਉਤਰੇਗਾ ਭਾਰਤ

IND vs SA: ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਮੈਚ, ਲੜੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਉਤਰੇਗਾ ਭਾਰਤ

IND vs SA 5th T20 Matchਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਵਾਂ T20I ਅੱਜ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

IND VS SA 5TH T20
IND ਬਨਾਮ SA: ਅੱਜ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ (IANS PHOTO)
IND vs SA 5th T20 Match: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜੀ ਜੋ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਟੀਮ 2025 ਦਾ ਅੰਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਨੇ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੈਚ

ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-1 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੜੀ ਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲੜੀ 2-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਨਡੇ ਲੜੀ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ।

ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਘਾਟ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ 18 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 14.20 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 213 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਪਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਹਰੇ ਜਾਂ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਪਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚ-ਸਕੋਰਿੰਗ ਮੈਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਮੈਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸਕੋਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 34 ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 20 ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੜ੍ਹਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ 13 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ

ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ

ਕਵਿੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ, ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਡਿਵਾਲਡ ਬਰੂਇਸ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ, ਜਾਰਜ ਲਿੰਡੇ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਐਨਰਿਕ ਨੌਰਟਜੇ, ਲੁੰਗੀ ਐਨਗੀਡੀ/ਓਟਨੀਲ ਬਾਰਟਮੈਨ।

