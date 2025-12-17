IND ਬਨਾਮ SA ਚੌਥਾ T20I ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ T20I ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ
IND vs SA: ਚੌਥੇ T20I ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ
Published : December 17, 2025 at 6:13 PM IST
ਲਖਨਊ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਥਾ ਟੀ-20I ਬੁੱਧਵਾਰ, 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਏਕਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਖਨਊ ਦਾ ਏਕਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਐਨਰਿਚ ਨੌਰਟਜੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੜੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰੇਗੀ।
ਖਿਡਾਰੀ ਗਿੱਲੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਭਿਆਸ
ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖਨਊ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤ੍ਰੇਲ ਦੇ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਤ੍ਰੇਲ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਗਿੱਲੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸਾਡੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਚਾਅ
ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਡਿਆ ਹਾਂ। ਉਸਦਾ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਗਭਗ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 360-ਡਿਗਰੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੇਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।"
ਦੂਜਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੌਰਟਜੇ ਨੋਰਟਜੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਵਾਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ।" ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਸੀਰੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ, ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਸੀਏ) ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਹੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਏਕਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇ ਲਖਨਊ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਮੈਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।" 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਮੈਚ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 50,000 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।
ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਭਿਆਸ
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਏਕਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਏਕਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਲੜੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਇੱਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੰਜਵੇਂ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਏਕਾਨਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤ੍ਰੇਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਨ। ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਆਖਰੀ ਦੋ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ: ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ।