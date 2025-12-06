IND vs SA: ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
IND vs SA 3rd ODI: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।
Published : December 6, 2025 at 2:21 PM IST
IND vs SA 3rd ODI: ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋੜੀ। ਭਾਰਤ 2023 ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਹਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੜੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਲੜੀ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਦਾ ਜੇਤੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੇਤੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਦੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ, ਰਿਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਗਰ ਅਤੇ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
Mood when you finally win a toss! 😅— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
2️⃣1️⃣st time lucky 🪙
Updates ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFirstBank | @klrahul pic.twitter.com/bA0CqUFNvO
ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰੇਲ ਦੇ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ; ਤ੍ਰੇਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਾਂਗ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।"
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਬਾਵੁਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।"
🚨 Team India WINS THE TOSS! Yes, you read that right & #KLRahul elects to field first at Vizag! 👍🏻— Star Sports (@StarSportsIndia) December 6, 2025
1 change for 🇮🇳 ➡️ Tilak Varma comes in for Washington Sundar
2 changes for 🇿🇦 ➡️ Rickelton and Baartman come in For *Burger & Zorzi!#INDvSA 3rd ODI, LIVE NOW 👉… pic.twitter.com/seX6RqtD9Q
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਕੇਐੱਲ ਰਾਹੁਲ (ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਸੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ: ਰਿਆਨ ਰਿਕੇਲਟਨ, ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕਾਕ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਟੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ (ਕਪਤਾਨ), ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰੀਟਜ਼ਕੇ, ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਮ, ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੀਵਿਸ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੁੰਗੀ ਐਨਗਿਡੀ, ਓਟਨੀਲ ਬਾਰਟਮੈਨ।