IND vs SA: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਮਿਲਿਆ 214 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਡੀ ਕੌਕ ਨੇ ਖੇਡੀ 90 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ

Ind vs SA 2nd T20: ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਈ 214 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਡੀ ਕੌਕ ਨੇ ਟੀਮ ਲਈ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ।

IND VS SA 2ND T20
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਟੀ-20 (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 11, 2025 at 9:08 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 213 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਟੀਮ ਲਈ ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ ਨੇ 90 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।

ਰੀਜ਼ਾ ਹੈਂਡ੍ਰਿਕਸ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟ

ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੀਜ਼ਾ ਹੈਂਡ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੈਂਡ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ 8 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਮ 29 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਵਰੁਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਮਾਰਕਰਮ 12ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੈਚ ਹੋ ਗਏ।

ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ

ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਲਈ ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਉਹ 16ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦੌੜਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਡੀ ਕੌਕ ਨੇ 46 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 7 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ ਨੇ ਟੀਮ ਲਈ 14 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਲਈ ਆਖਰੀ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ ਨੇ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 1 ਛੱਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ ਨੇ 16 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਚੌਕਾ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਮ 213 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।

ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50+ ਸਕੋਰ

  • 5 - ਨਿਕੋਲਸ ਪੂਰਨ (20 ਪਾਰੀਆਂ)
  • 5 - ਜੋਸ ਬਟਲਰ (24 ਪਾਰੀਆਂ)
  • 5 - ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ (12 ਪਾਰੀਆਂ)*

ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੇਂਦਾਂ

  • 13 - ਨਵੀਨ-ਉਲ-ਹੱਕ ਬਨਾਮ ਜ਼ੀਮ, ਹਰਾਰੇ, 2024
  • 13 - ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ SA, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, 2025*
  • 12 - ਸਿਸੰਡਾ ਮਗਾਲਾ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ, 2021

INDIA VS SOUTH AFRICA HIGHLIGHTS
IND VS SA 2ND T20 MATCH REPORT
QUINTON DE KOCK
ABHISHEK SHARMA
IND VS SA 2ND T20

