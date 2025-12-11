IND vs SA: ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੁਣੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ
India vs South Africa 2nd T20: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
Published : December 11, 2025 at 7:52 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਾਮ ਨੇ ਟਾਸ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਕਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have won the toss and elected to bowl first.— BCCI (@BCCI) December 11, 2025
Updates ▶️ https://t.co/japA2CIofo#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/8tJ7yPziRH
ਅਫਰੀਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 3 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਐਨਰਿਚ ਨੌਰਟਜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੀਜ਼ਾ ਹੈਂਡਰਿਕਸ, ਜਾਰਜ ਲਿੰਡੇ ਅਤੇ ਓਟਨੇਲ ਬਾਰਟਮੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Here's a look at #TeamIndia's Playing XI for the 2⃣nd T20I 👌— BCCI (@BCCI) December 11, 2025
Updates ▶️ https://t.co/japA2CIofo#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/tzcZ8EgyvT
ਦੋਵਾਂ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਟਾਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤ੍ਰੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਕਟ 'ਤੇ ਸਕੋਰ 175 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜੋ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਟੀਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂਗੇ।"
Toss Update 🪙— Proteas Men (@ProteasMenCSA) December 11, 2025
🇮🇳 India have won the toss and elected to Bowl first.
🔁 Three changes for #TheProteas Men as Tristan Stubbs, Keshav Maharaj, and Anrich Nortje make way for Reeza Hendricks, George Linde, and Ottneil Baartman.
Here’s how we line up for today’s contest. 💪… pic.twitter.com/dCgcCZdJYc
ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਸ ਜਿੱਤਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ। ਵਿਕਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਦੌੜਾਂ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਅ ਹਨ। ਰੀਜ਼ਾ ਲਿੰਡੇ ਅਤੇ ਬਾਰਟਮੈਨ ਆਏ ਹਨ।"
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਭਾਰਤ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ: ਰੀਜ਼ਾ ਹੈਂਡਰਿਕਸ, ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਏਡਨ ਮਾਰਕਰਾਮ (ਕਪਤਾਨ), ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੂਵਿਸ, ਡੇਵਿਡ ਮਿਲਰ, ਡੋਨੋਵਨ ਫਰੇਰਾ, ਜਾਰਜ ਲਿੰਡੇ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਲੂਥੋ ਸਿਪਾਮਲਾ, ਲੁੰਗੀ ਐਨਗੀਡੀ, ਓਟਨਿਲ ਬਾਰਟਮੈਨ।