ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ, ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ, ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਰਾਏਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : December 3, 2025 at 11:15 AM IST
ਰਾਏਪੁਰ/ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਾਦੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਭਗ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ, ਕੋਹਲੀ-ਰੋਹਿਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 135 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 57 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਰਾਏਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਏਪੁਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੇ।
ਰਾਏਪੁਰ-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਹੱਬ
ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਚ ਲਈ ਸਗੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏਪੁਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।