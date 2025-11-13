IND vs SA ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਚ
IND vs SA 1st Test live streaming: ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 13, 2025 at 3:40 PM IST
IND vs SA 1st Test : ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 2-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 1-1 ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ WTC 2025-27 ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਦੂਜੀ। ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ 7 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਿੱਤਾਂ, 2 ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ 1 ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 61.90 ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 2 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਜਿੱਤ ਅਤੇ 1 ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
Get ready for some a lot of fire! 🔥💥
#JaspritBumrah charging at the South African batters, #KagisoRabada testing India's young guns - this is going to be too much fun! 🙌👊
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਣਗੇ ਟਿਮ ਬਾਵੁਮਾ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਟਿਮ ਬਾਵੁਮਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਵੀ ਇਸ ਲੜੀ ਲਈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
Big shoes to fill! 🤜🏻🤛🏻
South Africa's skipper #TembaBavuma believes India's young gun, #ShubmanGill, has shown he truly belongs at the highest level and there's no looking back now! 🇮🇳🔥
IND ਬਨਾਮ SA ਮੈਚ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ Jio Hotstar ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਾਸ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ IST 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ।
IND ਬਨਾਮ SA ਸੀਰੀਜ਼ 2025 ਟੈਸਟ ਟੀਮ
ਭਾਰਤ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ, ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ।
Complete Domination 😎
Will Team India continue their unbeaten run vs South Africa at home? 🇳👀
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ: ਤੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ (ਕਪਤਾਨ), ਜ਼ੁਬੈਰ ਹਮਜ਼ਾ, ਸਾਈਮਨ ਹਾਰਮਰ, ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ, ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼, ਡੇਵਾਲਡ ਬ੍ਰੇਵਿਸ, ਟੋਨੀ ਡੀ ਜ਼ੋਰਜ਼ੀ, ਸੇਨੂਰਨ ਮੁਥੁਸਾਮੀ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਏਡੇਨ ਮਾਰਕਰਾਮ, ਵਿਆਨ ਮਲਡਰ, ਰਿਆਨ ਰਿਕਲਟਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਸਟੱਬਸ, ਕਾਇਲ ਵੇਰੇਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ)
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸੀਰੀਜ਼ 2025
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੈਸਟ, ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਬਾਰਸਾਪਾਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਂਚੀ, ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਟਕ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੰਜ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
IND ਬਨਾਮ SA ਸੀਰੀਜ਼ 2025 ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ: 14-18 ਨਵੰਬਰ, ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ
ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ: 22-26 ਨਵੰਬਰ, ਬਾਰਸਾਪਾਰਾ
ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ: 30 ਨਵੰਬਰ, ਰਾਂਚੀ, ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ
ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ: 3 ਦਸੰਬਰ, ਰਾਏਪੁਰ, ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ
ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ: 6 ਦਸੰਬਰ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ
ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20: 9 ਦਸੰਬਰ, ਕਟਕ, ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ
ਦੂਜਾ ਟੀ-20: 11 ਦਸੰਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ), ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ
ਤੀਜਾ ਟੀ-20: 14 ਦਸੰਬਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ
ਚੌਥਾ ਟੀ-20: 17 ਦਸੰਬਰ, ਲਖਨਊ, ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ
ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20: 19 ਦਸੰਬਰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ