ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ: ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਕੋਚ ਨੇ ਪਿੱਚ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਵੱਡਾ ਗੱਲ
IND vs SA 1st Test: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ 30 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
Published : November 16, 2025 at 5:36 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 30 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਤੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ ਅਤੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ 44 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਕਪਤਾਨ ਤੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪਿੱਚ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 55 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਬੋਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ 44 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇਨਸਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 16 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 123 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਲਈ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। 124 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ 93 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।
We believe. 💙— Star Sports (@StarSportsIndia) November 16, 2025
Vice-captain #RishabhPant echoes the voice of the team & the nation! 🇮🇳🔥#INDvSA | 2nd Test starts 👉 SAT, NOV 22, 8 AM#TeamIndia pic.twitter.com/GbsW4TRHpv
ਤੇਂਬਾ-ਬੋਸ਼ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।" ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਟੇਂਬਾ ਅਤੇ ਬੋਸ਼ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।" ਪਿੱਚ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 120 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ
ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਤੇਂਬਾ ਬਾਵੁਮਾ ਨੇ 30 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਬਿਨ ਬੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਰਕੋ ਜੈਨਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।"
ਬਾਵੁਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 120-125 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ।"
#TeamIndia fought hard in tough batting conditions despite losing their skipper to an unfortunate injury, but South Africa take the lead!— Star Sports (@StarSportsIndia) November 16, 2025
On to Guwahati for the 2nd Test! 👊🇮🇳#INDvSA | 2nd Test starts 👉 SAT, NOV 22, 8 AM on Star Sports Network & JioHotstar pic.twitter.com/KjlqSOFrj8
ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਪਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਿਊਰੇਟਰ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਟ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਿੱਚ 'ਤੇ 124 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। "ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 123 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਧੀਰਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ। ਇਸ ਵਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਕਸ਼ਰ ਅਤੇ ਬਾਵੁਮਾ ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।"
" india losing a test match at home is not acceptable." #CheteshwarPujara says India’s rare home loss has left him upset. 😬— Star Sports (@StarSportsIndia) November 16, 2025
Will #TeamIndia make it 1-1 in the 2nd Test against South Africa? Drop your comments below. ⬇🤔#INDvSA | 2nd Test starts 👉 SAT, NOV 22, 8 AM pic.twitter.com/HrzZYxqfnV