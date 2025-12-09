IND vs SA: ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਧਮਾਲ, ਜਾਣੋ 10 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅੰਕ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
Published : December 9, 2025 at 3:23 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਟੀ-20 ਜਰਸੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਯਾਨੀ 9 ਦਸੰਬਰ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਓਡੀਸ਼ਾ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਟਕ ਦੇ ਬਾਰਾਬਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ 'ਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
New threads 💙— BCCI (@BCCI) December 9, 2025
Same dream 🏆
Eyes on the T20I series opener ⭐️💪 #TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/0Ydytkx2bH
ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ?
ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ 'ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਟਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਰਸੀ ਕਿਸੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੇ ਜਰਸੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ।
ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਨਿਊਜਰਸੀ 'ਚ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਰਸੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਬੋਲਡ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਰਸੀ 'ਤੇ ਸੰਤਰੀ, ਹਰੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗਾਂ ਯਾਨੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਕਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਜਰਸੀ 'ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਰਸੀ 'ਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਲੋਗੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਸੀ 'ਤੇ ਅਪੋਲੋ ਟਾਇਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ। ਐਡੀਡਾਸ ਦੀ ਇਸ ਜਰਸੀ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।