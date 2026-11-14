ETV Bharat / sports

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਟੀਮ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ind vs pak u19 asia cup
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਡਰ 19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ (IANS)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 14, 2026 at 10:57 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

IND U19 vs PAK U19 Final : ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਫਰਹਾਨ ਯੂਸਫ਼ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ

ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ: ਲਕਸ਼ਯ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਏਚੰਦਾਨੀ (ਕਪਤਾਨ), ਆਰਿਆਵੀਰ ਸਹਿਵਾਗ, ਵੀਕੇ ਵਿਨੀਤ, ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਜਪੂਤ, ਅਨਵਯ ਦ੍ਰਾਵਿੜ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮਨਲ ਚੌਹਾਨ, ਮੋਹਿਤ ਉਲਵਾ, ਆਰੀਅਨ ਸਾਵਸਾਨੀ, ਕਾਵਿਆ ਪਟੇਲ, ਚਿਗੁਰਪਤੀ ਵੈਂਕਟ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ: ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ, ਹਯਾਮ ਖਾਨ, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਿਰ, ਫਰਹਾਨ ਯੂਸਫ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ, ਹਮਜ਼ਾ ਜ਼ਹੂਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹਸਨੈਨ ਅੱਬਾਸ ਡਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਯਾਮ, ਰਿਜ਼ਵਾਨਉੱਲਾ, ਨਕਾਬ ਸ਼ਫੀਕ।

ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ

ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 31 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 17 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 13 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸੱਤ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮ

ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :

TAGGED:

IND VS PAK U19 ASIA CUP FINAL
IND VS PAK U19
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਡਰ 19
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਟਾਸ

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.