ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਟੀਮ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 14, 2026 at 10:57 AM IST
IND U19 vs PAK U19 Final : ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2026 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਫਰਹਾਨ ਯੂਸਫ਼ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
𝐎𝐍𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐒𝐇𝐎𝐓 𝐀𝐓 𝐆𝐋𝐎𝐑𝐘! 🏆 India U19 are ready to turn the tables on Pakistan and put the past behind them as they chase Asian Glory! 🔥 Watch Pakistan vs India in the DP World Men's U19 Asia Cup, TOMORROW 10:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #PAKvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 13, 2026
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
ਭਾਰਤੀ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ: ਲਕਸ਼ਯ ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਏਚੰਦਾਨੀ (ਕਪਤਾਨ), ਆਰਿਆਵੀਰ ਸਹਿਵਾਗ, ਵੀਕੇ ਵਿਨੀਤ, ਯਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਜਪੂਤ, ਅਨਵਯ ਦ੍ਰਾਵਿੜ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮਨਲ ਚੌਹਾਨ, ਮੋਹਿਤ ਉਲਵਾ, ਆਰੀਅਨ ਸਾਵਸਾਨੀ, ਕਾਵਿਆ ਪਟੇਲ, ਚਿਗੁਰਪਤੀ ਵੈਂਕਟ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ: ਉਸਮਾਨ ਖਾਨ, ਹਯਾਮ ਖਾਨ, ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਿਰ, ਫਰਹਾਨ ਯੂਸਫ਼ (ਕਪਤਾਨ), ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ, ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ, ਹਮਜ਼ਾ ਜ਼ਹੂਰ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਹਸਨੈਨ ਅੱਬਾਸ ਡਾਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਯਾਮ, ਰਿਜ਼ਵਾਨਉੱਲਾ, ਨਕਾਬ ਸ਼ਫੀਕ।
ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 31 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 17 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 13 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਸੱਤ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮ
ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ-19 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਠ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ।
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