ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
ਅੱਜ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਪਾਲ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਬਨਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।
Published : February 15, 2026 at 11:32 AM IST
IND vs PAK T20 World Cup: ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ, ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅੱਜ, 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਚ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲੰਬੋ ਇਸ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਾਇਆ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਟਿਕਟ 100,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਗਈ ਹੈ।
They said rivalry. We said consistency 😎💙— Star Sports (@StarSportsIndia) February 15, 2026
Will Team India move one step closer to repeat & defeat history and make it 8-1 vs Pak? 🇮🇳💪🏻
ICC Men's #T20WorldCup 👉 #INDvPAK | SUN, 15th FEB, 6 PM pic.twitter.com/Ee8EzTcDgD
ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਸੀਸੀਓ ਸੰਜੋਗ ਗੁਪਤਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਥੁਨ ਮਨਹਾਸ, ਪੀਸੀਬੀ ਤੋਂ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ, ਬੀਸੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨੁਲ ਇਸਲਾਮ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸ਼ੰਮੀ ਸਿਲਵਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਮੈਚ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ 2024 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਮੈਚ ਦੇਖਣਗੇ: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹਨ।
Guess who's back... back again! 💪😈#TeamIndia's Mr.Maximum, #AbhishekSharma, was spotted launching sixes during the training session in Colombo!— Star Sports (@StarSportsIndia) February 14, 2026
Watch him next 👉 ICC Men's #T20WorldCup 👉 #INDvPAK | SUN, 15th FEB, 6 PM pic.twitter.com/CEkut5QxpP
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਲੇਵਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਸਾਥੀ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਾਹਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲੰਬੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੰਜਨਾ ਗਣੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ।
You don't want to miss these ones 😮💨— ICC (@ICC) February 15, 2026
Don't miss any of the action. Broadcast details here 📺 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/3ONzRm9TCw
ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ
ਇਹ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਮੈਚ ਆਰ. ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਾਨਖੇੜੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
IND ਬਨਾਮ PAK ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸੱਤ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ (2021 ਵਿੱਚ) ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 152 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਸ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰ. ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2009 ਤੋਂ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਥੇ 15 ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ।
Nobody strikes better than India! 🔥💪— Star Sports (@StarSportsIndia) February 14, 2026
Indian batters maintain absolute dominance when it comes to power-hitting! 👀
ICC Men's #T20WorldCup 👉 #INDvPAK | SUN, 15th FEB, 6 PM pic.twitter.com/CrvBDMkiYt
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹਾਰੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।