IND vs PAK: ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

IND vs PAK
ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 14, 2026 at 7:15 PM IST

3 Min Read
IND vs PAK handshake: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰ. ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਆਗਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਰਤ) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ।"

ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਾਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਡਗਆਊਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਵਾਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਤੋਂ ਟਰਾਫੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਟਰਾਫੀ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਹੁਣ, ਇਹ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਆਈਸੀਸੀ ਮੈਚ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਕਿਹਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਘਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਲਈ, ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਆਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।"

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।" ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।" ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ (2021 ਵਿੱਚ) ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਪਤਾਨ
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਮੈਚ
ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

