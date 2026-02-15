ETV Bharat / sports

ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, NO HANDSHAKE POLICY 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਅ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ।

NO HANDSHAKE POLICY OF TEAM INDIA
ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, NO HANDSHAKE POLICY 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 15, 2026 at 5:28 PM IST

IND vs PAK Handshake: ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸਲਮਾਨ ਆਘਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਪਤਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ।

ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ!

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਗੇ। ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਓ 24 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਵੇਖੀਏ," ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਮੂਡ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਪਤਾਨ ਆਘਾ ਨੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ਼

ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਜੇ ਮਾਂਜਰੇਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਖੇਡੋ।"

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

