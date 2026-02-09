ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ IND vs PAK ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : February 9, 2026 at 1:20 PM IST
IND vs PAK T20 World Cup Match: 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ। ICC ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਵਾਜਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ PCB ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਕਵੀ ਅਤੇ BCB ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੀਨੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
🚨 IND VS PAK MATCH DECIDER MEETING STARTED 🚨— usman (@cricbyusman) February 8, 2026
- ICC Deputy Commissioner Has Reached Lahore To Convince Mohsin Naqvi to Play India Match.
- BCB Director is Already Breached Pakistan. pic.twitter.com/4mvCDUMIC5
ਪੀਸੀਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਸੀਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਕਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਸੀਬੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਆਈਸੀਸੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ।
'ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ'
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਈਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Pakistan has agreed to play India subject to specific conditions. source— Mããz Asif (@ChaudharyMaaz0) February 9, 2026
What a Decision for PCB #icct20worldcup2026 #PakvInd pic.twitter.com/5uvtat1IvH
ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ:
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਤੋਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਸੀਬੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਆਈਸੀਸੀ ਈਵੈਂਟ ਹੋਸਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ:
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈਸੀਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਈਵੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ।
🚨 PAKISTAN'S CONDITIONS TO PLAY THE MATCH AGAINST INDIA. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 9, 2026
💰 An increased share of ICC revenue.
📢 The restoration of bilateral cricket with India.
🤝 Enforcement of the handshake protocols in the game. (Cricbuzz). pic.twitter.com/L0Mgqq1icW
ਕ੍ਰਿਕਬਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
- ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ
- ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
- ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ