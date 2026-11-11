IND vs NZ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, 3 ਜ਼ਖਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
IND vs NZ Test Series 2026: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Published : November 11, 2026 at 12:24 PM IST
New Zealand Test squad: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਰਾਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਟੌਮ ਬਲੰਡੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
Test cricket returns! 🇳🇿 Our Test squad for the Hero Vida Test Series, Powered by Ai+ Nova Smartphone, starting at the Cello Basin Reserve on November 19. https://t.co/begExEGl7m— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 10, 2026
ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਖਿਡਾਰੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਰਾਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਟੌਮ ਬਲੰਡੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੌਮ ਬਲੰਡੇਲ (ਪੱਟ ਦੀ ਸੱਟ), ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ (ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ), ਅਤੇ ਰਾਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ (ਮੋਢੇ ਦੀ ਸੱਟ) ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਚ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੌਨਵੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟ ਦੌਰਾਨ ਰਾਚਿਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਬਲੰਡੇਲ ਪੱਟ ਦੇ ਖਿਚਾਅ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਸੇ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਨ ਸੀਅਰਸ (ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਸੱਟ), ਜੈਕ ਫਾਲਕਸ (ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੱਟ), ਅਤੇ ਵਿਲ ਓ'ਰੂਰਕ (ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਖੇਡਣ ਲਈ ਵਾਪਸੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ) ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਤਿੰਨ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 2024 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 3-0 ਨਾਲ ਸਵੀਪ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 2019/20 ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ।
WTC ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ
ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈਸੀਸੀ ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਸ ਸਮੇਂ WTC ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ WTC ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਲਡ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ 2026
ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਟੀਮ
ਟੌਮ ਲੈਥਮ (ਕਪਤਾਨ), ਟੌਮ ਬਲੰਡੇਲ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਡੇਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰਾ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ, ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਬਲੇਅਰ ਟਿੱਕਨਰ, ਵਿਲ ਯੰਗ।
ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਟੀਮ
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ, ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਵਦ।