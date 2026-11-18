IND vs NZ: ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਚ
IND vs NZ Test Series 2026:ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
Published : November 18, 2026 at 3:35 PM IST
IND vs NZ Test Match Timing: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਟੀ-20 ਅਤੇ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੇ 3:30 ਵੱਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Test cricket action heads to Wellington! 🏏 India begin their two-match Test series against New Zealand with the 1st Test at the Cello Basin Reserve. 📅 19-23 November | 3:30 AM IST 📍 Basin Reserve, Wellington 📺 Game Live on DD Sports (DD Free Dish) #NZvIND #TeamIndia https://t.co/DAqVrCyhdA— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) November 18, 2026
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ T20 ਅਤੇ ਵਨਡੇ (ODI) ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀ—ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ (Sony Sports Network) ਅਤੇ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ (DD Sports) ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੋਨੀਲਿਵ (SonyLIV) ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਦਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
New Zealand has been a tough fortress for visiting teams, but Team India is ready to change the narrative! 🔥 What's your prediction for the series?👇 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test, starting 19th Nov, 3:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 18, 2026
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 10 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਥੇ 2008 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ
ਓਵਰਆਲ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 65 ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 22 ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 16 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 27 ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
Test cricket returns this Thursday at the Cello Basin Reserve! Secure your tickets now at https://t.co/pLy38Oh8fE 🎟️ #NZvIND https://t.co/AeXaCX9ksX— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 16, 2026
WTC ਅੰਕ ਸੂਚੀ
ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹਾਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 7 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ; ਟੀਮ ਨੇ 11 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿੱਤੇ ਹਨ, 4 ਹਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਡਰਾਅ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 51.52 ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 72.22 ਅੰਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨਾਲ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 6 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਜਿੱਤਾਂ, 1 ਹਾਰ ਅਤੇ 1 ਡਰਾਅ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਟੈਸਟ ਸਕੁਐਡ
ਭਾਰਤ: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕਾਂਬੋਜ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਬੀ ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਸਕੁਐਡ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਟੌਮ ਲੈਥਮ (ਕਪਤਾਨ), ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਵਿਲ ਯੰਗ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਟੌਮ ਬਲੰਡਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਡੀਨ ਫੌਕਸਕ੍ਰਾਫਟ, ਜੈਕਬ ਡੱਫੀ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਬਲੇਅਰ ਟਿਕਨਰ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ।
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