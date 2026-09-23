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NZ vs IND: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਟੀ20 ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਬਾਹਰ, 7 ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

NEW ZEALAND T20 SQUAD
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਟੀ20 ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 1:42 PM IST

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IND Vs NZ T20i: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਐਡਮ ਮਿਲਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਲੜੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

16 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ 7 ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਜੈਕ ਫੌਲਕਸ, ਐਡਮ ਮਿਲਨ ਅਤੇ ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਰੌਬ ਵਾਲਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸੱਤ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

NEW ZEALAND T20 SQUAD
ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ (IANS)

ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਆਲਰਾਉਂਡਰ ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ ਮੋਢੇ ਦੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ। ਰਵਿੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋ ਸ਼ੂਟ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਦੇ ਈਡਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਰੌਬ ਵਾਲਟਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ 34 ਸਾਲਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਿਆ ਸੀ। ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 243 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਨ)।

ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਹੀ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

NEW ZEALAND T20 SQUAD
ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (IANS)

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ:

ਫਿਨ ਐਲਨ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਜੈਕ ਫੌਲਕਸ, ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਬੇਵਨ ਜੈਕਬਸ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ।

ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ

  1. ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ: 22 ਅਕਤੂਬਰ: ਹੈਗਲੀ ਓਵਲ, ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ
  2. ਦੂਜਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ: 24 ਅਕਤੂਬਰ: ਹੈਗਲੀ ਓਵਲ, ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ
  3. ਤੀਜਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ: 27 ਅਕਤੂਬਰ: ਹੈਨਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ
  4. ਚੌਥਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ: 30 ਅਕਤੂਬਰ: ਈਡਨ ਪਾਰਕ, ​​ਆਕਲੈਂਡ
  5. ਪੰਜਵਾਂ ਟੀ-20 ਮੈਚ: 1 ਨਵੰਬਰ: ਸੇਡਨ ਪਾਰਕ, ​​ਹੈਮਿਲਟਨ

TAGGED:

IND VS NZ T20I
NEW ZEALAND T20 SQUAD
ਟੀ20 ਸੀਰੀਜ਼
RACHIN RAVINDRA
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