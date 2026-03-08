ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਇਹ ਪੰਜ ਮੈਚ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਇਹ ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ।
Published : March 8, 2026 at 6:39 PM IST
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ 2026: ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੈਚ ਦੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਖਿਤਾਬੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੈਚ ਹਨ।
Please keep your ☂️ in place at Ahmedabad, because it will rain sixes! 🤩🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) March 7, 2026
Who do you think will end up as the batter with most sixes in the tournamet?
ICC Men’s #T20WorldCup 👉🏻 FINAL | #INDvNZ | SUN, 8th MAR, 5:30 PM pic.twitter.com/9S1G30VLju
ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 1-19 ਅਤੇ ਸੁਪਰ 8 ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 2-3 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਬਨਾਮ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ:
ਕਪਤਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ ਟੀ-20ਆਈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਨਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Powering New Zealand's push to the #T20WorldCup 2026 Final 👊— ICC (@ICC) March 7, 2026
Vote for Tim Seifert as your Aramco Player of the Tournament 📱 https://t.co/eM577zfYXs pic.twitter.com/XhfDPkxLF2
ਕੋਲ ਮੈਕੋਂਚੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਪਿਨਰ ਕੋਲ ਮੈਕੋਂਚੀ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਮੈਕੋਂਚੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਫ-ਸਪਿਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁਮਰਾਹ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮੈਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਮਰਾਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਮਰਾਹ ਡੈਥ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਓਪਨਰ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
England needed 45 off 18 balls.— Star Sports (@StarSportsIndia) March 5, 2026
Two set batters at the crease.
The chase was on.
Then came Jasprit Bumrah! 🔥
Indeed, we are lucky to witness a once-in-a-generation cricketer! 🙌
ICC Men’s #T20WorldCup | FINAL | #INDvNZ | SUN, 8th MAR, 5:30 PM pic.twitter.com/fzUXZvEIa4
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਓਪਨਰ
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੀ-20 ਆਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਓਪਨਰਾਂ, ਫਿਨ ਐਲਨ ਅਤੇ ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਲੈਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਵੀਂ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਟੀ-20ਆਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕੀਵੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੇਗਾ।