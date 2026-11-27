IND vs NZ: ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਖਤਮ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 246 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ
IND vs NZ 2nd Test Day 1: ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, 85 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ।
Published : November 27, 2026 at 12:52 PM IST
IND vs NZ 2nd Test Day 1: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 246 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਟੌਮ ਬਲੰਡੇਲ 53 ਅਤੇ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ 36 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕੌਨਵੇ ਅਤੇ ਲੈਥਮ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 77 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ (79 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 31) ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ।
Stumps on Day 1! #TeamIndia with the wicket of Daryl Mitchell in the final session Action resumes tomorrow ⏳ Scorecard ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #NZvIND https://t.co/6ONWCreg3R— BCCI (@BCCI) November 27, 2026
ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ: ਕਪਤਾਨ ਟੌਮ ਲੈਥਮ (128 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 59), ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ (46 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 16), ਅਤੇ ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ (0)। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ (74 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 31) ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ 21 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮੇਡਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਟੀਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ 19 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 37 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਡੈਬਿਊ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਨੂਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 231ਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਬਿਊ ਕੈਪ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 11 ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਰਹੇ
ਭਾਰਤ: ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ।
'It takes a lot of hard work, dedication and sacrifices to get this cap. Please keep this cap with utmost respect and keep this honour really high.' Beautiful words from @Jaspritbumrah93 as he hands over the Test cap to Gurnoor Brar 👌🙌👏 #NZvIND https://t.co/LsoDYRwC6e— BCCI (@BCCI) November 27, 2026
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਟੌਮ ਲੈਥਮ (ਕਪਤਾਨ), ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ, ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਟੌਮ ਬਲੰਡੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ।
ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 0-0 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲੜੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।