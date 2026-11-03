ਕਪਤਾਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਬੈਟਿੰਗ
ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Published : November 3, 2026 at 3:26 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਨਡੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਥਾਨ ਫਿਕਸ ਹਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉੱਪਰ-ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ, ਸੱਤਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਫਿਕਸ
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਚਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਫਿਕਸ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਸ਼ਰ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੇਐਲ ਭਾਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਲਚਕਦਾਰ ਹੈ।"
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਓਪਨਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਹਲੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕਵਾੜ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਈਅਰ ਅਨਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਇਕਵਾੜ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਡੇਗਾ। ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਫਿਰ 5ਵੇਂ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗਾ।
7ਵੇਂ ਜਾਂ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ
ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਰਦਿਕ ਭਰਾ ਵਾਪਸੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹਾਰਦਿਕ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਇੱਕ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਗੇਂਦਾਂ ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
Shubman Gill said - "We will have floating approach for no.5 and no.6. Our top four is set, all right-handers. So if lefty is needed, Axar bhai goes and depending on match situation even KL bhai can go. So bit flexible". (Sahil Malhotra). https://t.co/R97IEnyWbs— Tanuj (@ImTanujSingh) November 3, 2026
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਇਸ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਟੀਮ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਆਖਰੀ ਦੋ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ:
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ (ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ), ਆਕਿਬ ਨਬੀ।
Shubman Gill said - "Hardik Pandya is a great player, you know the qualities that he brings to the team. Not many players in the world possess those qualities. To be able to have a fast bowling all-rounder, who can bowl at any facet of the game with the new ball, mid-overs and death overs.and the kind of batting he has". (Sahil Malhotra/TOI).— Tanuj (@ImTanujSingh) November 3, 2026
ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ 2026 ਸ਼ਡਿਊਲ
ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ: 4 ਨਵੰਬਰ (ਆਕਲੈਂਡ)
ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ: 7 ਨਵੰਬਰ (ਵੈਲਿੰਗਟਨ)
ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ: 10 ਨਵੰਬਰ (ਹੈਮਿਲਟਨ)
ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ: 13 ਨਵੰਬਰ (ਬੇ ਓਵਲ)
ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ: 15 ਨਵੰਬਰ (ਬੇ ਓਵਲ)