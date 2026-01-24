IND vs NZ: ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ 209 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ।
Published : January 24, 2026 at 11:46 AM IST
ਰਾਏਪੁਰ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪੂਰੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 208 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 32 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 76 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ 37 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 82 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਸਿਰਫ 15.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 209 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ।
ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ
ਸ਼ਹੀਦ ਵੀਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 209 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ 208 ਦੌੜਾਂ ਹੈ, ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
1⃣0⃣0⃣th Men's T20I at home ✅
Joint-highest successful run-chase ✅
A memorable outing for #TeamIndia 🥳
Relive the match highlights ▶️ https://t.co/6447nPZYJX #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/RMgKA9ISpe
ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਪਿੱਛਾ
- 209 ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਰਾਏਪੁਰ 2026
- 209 ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ 2023
- 208 ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਹੈਦਰਾਬਾਦ 2019
- 207 ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮੋਹਾਲੀ 2009
- 204 ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਕਲੈਂਡ 2020
- 202 ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਰਾਜਕੋਟ 2013
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਟੀ-20ਆਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 200+ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 205 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 28 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 209 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ।
ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ
- ਭਾਰਤ 15.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ, 2026 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ (ਟੀਚਾ: 209)
- ਪਾਕਿਸਤਾਨ 16 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ, 2025 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ (ਟੀਚਾ: 205)
- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 16.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ, 2025 ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਬਨਾਮ (ਟੀਚਾ: 215)
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ
ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 200+ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਪੰਜ ਵਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 200+ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
- 7 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
- 6 ਭਾਰਤ
- 5 ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ
- 4 ਪਾਕਿਸਤਾਨ
- 3 ਇੰਗਲੈਂਡ
IND ਬਨਾਮ NZ ਦੂਜਾ T20: ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ
ਭਾਰਤ ਦਾ 6 ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 209 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੌੜ ਪਿੱਛਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 4 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 194 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
As breathtaking as it can get 💥
#TeamIndia sail over the finish line with 7⃣ wickets to spare in Raipur ⛵️
With that, they lead the series 2⃣-0⃣ 👏
Updates ▶️ https://t.co/8G8p1tq1RC#INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/UXOo96Qbup
ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼
ਜੈਕ ਫੌਲਕਸ ਮੈਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 67 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਹ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 3.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਬੇਨ ਵ੍ਹੀਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ।
ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਫਲ ਪਿੱਛਾ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ 18.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 259 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ।