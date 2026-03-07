ETV Bharat / sports

IND vs NZ Final: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣੇ 2 ਖਿਡਾਰੀ, ਕੀ ਉਹ ਪਲੇਇੰਗ-11 ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਾਹਰ ?

IND vs NZ Final: 2 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।

IND vs NZ Final
ਕਪਤਾਨ ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 7, 2026 at 7:49 PM IST

T20 World Cup Final 2026: ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੂਰ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਅਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮਨਪਸੰਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੋ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਟੀਮ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਤੂ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਰੁਣ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣ ਗਏ

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਸੱਤ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 0, 0, 0, 15, 55, 10 ਅਤੇ 9 ਬਣਾਏ ਹਨ, ਕੁੱਲ 12.71 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 89 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਮ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਸਪਿਨਰ ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰ 8 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

IND vs NZ Final
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ (IANS)

ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੋਚ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੈਚ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

IND vs NZ Final
ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ (IANS)

ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ 11

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ।

