ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਦੀ ਵਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ
ARSHDEEP SINGH RECORDS:ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
Published : October 30, 2026 at 3:54 PM IST
Auckland (New Zealand): ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਥੇ T20I ਮੈਚ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 259/7 ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ T20I ਸਕੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਹੀ ਲਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2026 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ 40ਵੀਂ ਵਿਕਟ ਸੀ।
🚨 Most T20I wickets in a calendar year 🏏 ⦿ 40: Arshdeep Singh (2026)* ⦿ 39: Josh Little (2022) ⦿ 38: Wanindu Hasaranga (2024) ⦿ 37: Bhuvneshwar Kumar (2022) #cricket https://t.co/87a8XJqDrE— Live Cricket Update (@Cricx_Update) October 30, 2026
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਲਿਟਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ
ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ T20I ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੂਆ ਲਿਟਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 2026 ਵਿੱਚ 39-39 ਵਿਕਟਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੈਂਟਨਰ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਆਖਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ 'ਫੁੱਲ' ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਅਤੇ 'ਆਫ ਸਟੰਪ' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੀ। ਸੈਂਟਨਰ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੇਂਦ ਬੱਲੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿੱਧੀ 'ਸਵੀਪਰ ਕਵਰ' (sweeper cover) ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਬਾਊਂਡਰੀ ਰੱਸੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਕੈਚ ਫੜ ਲਿਆ।
🚨 Most T20I Wickets in a Calendar Year 🚨 40 - Arshdeep Singh (2026)* 39 - Josh Little (2022) 38 - Wanindu Hasaranga (2024) 37 - Bhuvneshwar Kumar (2022) https://t.co/wVFNCIVjqD— 𝗩𝗞 𝟭𝟴 (@gurlabhsingh610) October 30, 2026
ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ T20I ਵਿਕਟਾਂ (ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ)
- 40 ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ (2026)
- 39 ਜੋਸ਼ ਲਿਟਲ (2022)
- 38 ਵਨਿੰਦੂ ਹਸਰੰਗਾ (2024)
- 37 ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ (2022)
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ T20I ਸਕੋਰ
ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਦੀਆਂ 107 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ T20I ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 259/7 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, 2022 ਵਿੱਚ ਐਡਿਨਬਰਗ ਵਿਖੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ (254/4) ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 49 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 107 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ ਨੇ ਵੀ 25 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 65 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੌਕੇ ਅਤੇ ਛੇ ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
150 wickets for Arshdeep Singh in Men's T20Is 👏 #TeamIndia #NZvIND https://t.co/oTTi8UHUww— BCCI (@BCCI) October 30, 2026
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ T20I ਸਕੋਰ
- 259/7 ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ, ਆਕਲੈਂਡ 2026
- 254/5 ਬਨਾਮ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਐਡਿਨਬਰਗ 2022
- 243/5 ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਮਾਊਂਟ ਮੌਂਗਾਨੁਈ 2018
- 243/6 ਬਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਆਕਲੈਂਡ 2018
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ
ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ 4-0-38-1 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ (Men in Blue) ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਓਵਰ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਟੀਕਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ।