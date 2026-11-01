IND vs NZ 5th T20I: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੀ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ (T20I) ਲੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 3-2 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।
Published : November 1, 2026 at 4:31 PM IST
IND vs NZ 5th T20I: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ 3-2 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪੰਜਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ 18 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 192 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ ਅਤੇ ਗਾਰਲੋਨ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀਫਰਟ ਨੇ 50 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 5 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 93 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਲਿਪਸ 38 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ 68 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਫਿਲਿਪਸ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਫਿਫਟੀ ਪਲੱਸ ਸਕੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ 340 ਦੇ ਨਾਲ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 331 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
New Zealand win the 5️⃣th and final T20I by seven wickets. #TeamIndia clinch the series by a 3️⃣-2️⃣ margin Scorecard ▶️ https://t.co/B5TqF9MWu4 #NZvIND https://t.co/mf9XPPv15m— BCCI (@BCCI) November 1, 2026
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਸੰਜੂ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਪਤਾਨ ਅਈਅਰ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 191 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਅਈਅਰ ਨੇ 23 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 50 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ 32 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 61 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਨਮਨ ਧੀਰ ਨੇ 33 ਅਤੇ ਰੈੱਡੀ ਨੇ 22 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 19 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਟਿਕਨਰ ਅਤੇ ਸਮਿਥ ਨੇ ਵੀ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਐਡਮ ਮਿਲਨੇ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।