IND VS NZ 3RD T20I : ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖੇਡੀ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਪਾਰੀ

IND VS NZ 3RD T20I : ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖੇਡੀ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਪਾਰੀ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਨੇ 133 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 30 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 100 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।
Published : October 27, 2026 at 3:43 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ (T20I) ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਤੂਫਾਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਟੀਮ ਨੇ 199 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 13.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਾਇਕ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 38 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 113 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 19 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 45 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ 133 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖੇਡੀ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਪਾਰੀ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਟੀ-20 ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ 38 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 113 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 19 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਨੇ 133 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 30 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 100 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।
1⃣1⃣3⃣ runs 3⃣8⃣ balls 2⃣9⃣7⃣.3⃣7⃣ strike rate 9⃣ fours & 1⃣1⃣ sixes Abhishek Sharma, take a bow for that astonishing innings 🙇♂️ Updates ▶️ https://t.co/zf4CnZQ8CD #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/RxygJwIOUw— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਤੂਫਾਨੀ ਸੈਂਕੜਾ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 10 ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 11ਵਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੈਂਕੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ 38 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 113 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 11 ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ। 10 ਓਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 2 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 178 ਦੌੜਾਂ ਹੈ।
ਟੀ-20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ
- 22 - ਕ੍ਰਿਸ ਗੇਲ
- 13 - ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ
- 11 - ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ
- 10 - ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ
- 10 - ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ
- 10 - ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ
ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ
- 5 - ਗਲੇਨ ਮੈਕਸਵੈੱਲ
- 5 - ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ
- 4 - ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ
- 4 - ਫਿਲ ਸਾਲਟ
- 4 - ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ
- 4 - ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 199 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ-ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 198/3 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ 52 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 89 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਮ ਸਾਈਫਰਟ (2) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਅਤੇ ਫਿਨ ਐਲਨ (40) ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 86 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੋਰ 123/3 ਸੀ; ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਅਤੇ ਬੇਵਨ ਜੈਕਬਸ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 48 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 75 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਸਪੈੱਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 33 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
4⃣5⃣ runs of extreme impact 👊 Vaibhav Sooryavanshi goes back after a quick-fire knock 🔥 Updates ▶️ https://t.co/zf4CnZQ8CD #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/aDsxD2fe25— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
ਪੁਰਸ਼ T20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ (T20I) ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਪਾਵਰਪਲੇ ਦੌਰਾਨ 118 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸਰਬੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ (116 ਦੌੜਾਂ) ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੁਰਸ਼ T20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 6 ਓਵਰਾਂ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੋਰ
- 118/0 - ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ, 2026
- 116/0 - ਰੋਮਾਨੀਆ ਬਨਾਮ ਸਰਬੀਆ, ਸੋਫੀਆ, 2021 (5.4 ਓਵਰ)
- 113/1 - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਐਡਿਨਬਰਗ, 2024
- 103/1 - ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਬਨਾਮ ਗੈਂਬੀਆ, ਨੈਰੋਬੀ (RSC), 2024
- 102/0 - ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ, 2023
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀਮ ਸੈਂਕੜਾ (100 ਦੌੜਾਂ)
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। T20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ (T20I) ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੈਂਕੜਾ ਹੈ।
T20I ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 100 ਦੌੜਾਂ:
- 5 ਓਵਰ - ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਵੈਲਿੰਗਟਨ, 2026
- 5.2 ਓਵਰ - ਰੋਮਾਨੀਆ ਬਨਾਮ ਸਰਬੀਆ, ਸੋਫੀਆ, 2021
- 5.3 ਓਵਰ - ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਬਨਾਮ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼, ਸੈਂਚੁਰੀਅਨ, 2023
- 5.3 ਓਵਰ - ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਐਡਿਨਬਰਗ, 2024
- 5.5 ਓਵਰ - ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਬਨਾਮ ਗੈਂਬੀਆ, ਨੈਰੋਬੀ, 2024
- 5.5 ਓਵਰ - ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਓਲਡ ਟ੍ਰੈਫਰਡ, 2025
ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ 11
ਭਾਰਤ: ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਯਵੰਸ਼ੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ (ਕਪਤਾਨ), ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈੱਡੀ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਦਵ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਟਿਮ ਸਾਈਫਰਟ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਫਿਨ ਐਲਨ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਬੇਵੋਨ ਜੈਕਬਸ, ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਐਡਮ ਮਿਲਨ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਮੈਥਿਊ ਫਿਸ਼ਰ।
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