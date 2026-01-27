ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਦਿਖੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਉਸ (ਅਭਿਸ਼ੇਕ) ਦਾ ਬੈਟ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
Published : January 27, 2026 at 10:03 AM IST
Abhishek Sharma Bat: ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 154 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 344 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 68 ਦੌੜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ। ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਬੱਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਹੁਣ, ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਬੱਲੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ, ਓਪਨਰ ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਬੱਲੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ 2003 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿੱਕੀ ਪੋਂਟਿੰਗ ਦੀ 144 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਪਲ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੋਂਟਿੰਗ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਂਟਿੰਗ ਦੇ ਬੈਟ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹਨ।
Yesterday, New Zealand players were checking Abhishek Sharma’s bat after the match.— Space Recorder (@1spacerecorder) January 26, 2026
I don't recall any other player’s bat being checked like this
The last time I remember opposition players checking a bat was during Sachin Tendulkar's era
pic.twitter.com/SEgwHktqcn
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਟ ਗੇਂਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ 20 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 68 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀ-20ਆਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। 2007 ਵਿਸ਼ਵ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਦਾ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ 26 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 57 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 154 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 3-0 ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟੀ-20 ਨੰਬਰ ਵਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20 ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਉਮੀਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਪਣੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਰਤ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡਣਗੇ।