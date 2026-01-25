IND vs NZ 3rd T20: ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
IND vs NZ 3rd T20: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਬਾਰਸਾਪਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : January 25, 2026 at 2:06 PM IST
ਗੁਹਾਟੀ (ਅਸਾਮ): ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਅੱਜ (25 ਜਨਵਰੀ) ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਬਾਰਸਾਪਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੜੀ ਵਿੱਚ 2-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਲੜੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ਼ 15.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 208 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ 2-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੌੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੇਗਾ।
IND vs NZ 3rd T20: ਬਾਰਸਾਪਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰਿਕਾਰਡ
ਬਾਸਾਪਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਚ ਡਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਔਸਤ ਸਕੋਰ 161 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਸਕੋਰ 153 ਹੈ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 237 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 118 ਆਲ ਆਊਟ ਹੈ।
UNSTOPPABLE 🇮🇳 eye a 9th consecutive T20I series win! 👀 #TeamIndia aim to extend their unbeaten run as they gear up to defeat history at the ICC Men’s T20 World Cup 2026! 🔥#INDvNZ | 3rd T20I 👉 SUN, 25th JAN, 6 PM pic.twitter.com/ZUxvKcVUyr— Star Sports (@StarSportsIndia) January 25, 2026
IND vs NZ 3rd T20: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤ੍ਰੇਲ
ਤ੍ਰੇਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਲ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ।
IND vs NZ 3rd T20: ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ
ਸੀਰੀਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਟੀਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 3-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਲਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਬੁਮਰਾਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰਾਏਪੁਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਫਰਗੂਸਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੈਕ ਫੌਲਕਸ ਦਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 67 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਲਈ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਬੇਵੋਨ ਜੈਕਬਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Momentum roaring. 10th consecutive T20I home series win in sight 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) January 25, 2026
The #MenInBlue are all set to make it 3-0 and send a chilling warning to the world ahead of the ICC Men’s #T20WorldCup! 🔥#INDvNZ | 3rd T20I 👉 SUN, 25th JAN, 6 PM pic.twitter.com/bIVp18mxdu
IND vs NZ 3rd T20: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ
ਭਾਰਤ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ, ਸੂਰਿਆਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਰਿੰਕੂ ਸਿੰਘ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ/ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ/ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਮਾਰਕ ਚੈਪਮੈਨ/ਬੇਵੋਨ ਜੈਕਬਸ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਲੌਕੀ ਫਰਗੂਸਨ/ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਈਸ਼ ਸੋਢੀ।