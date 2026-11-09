IND vs NZ: ਭਾਰਤ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੂਰ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ?
IND vs NZ 3rd ODI: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : November 9, 2026 at 6:43 PM IST
IND vs NZ 3rd ODI: ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਸੇਡਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 4-1 ਨਾਲ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਸਨ।
𝐓𝐇𝐄 𝐀𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐌𝐎𝐕𝐄𝐒 𝐓𝐎 𝐇𝐀𝐌𝐈𝐋𝐓𝐎𝐍! ⚡ Can Shubman Gill’s Men in Blue seal the series with a third straight win, or will the Kiwis bounce back to keep their hopes alive? 🔥 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 3rd ODI, TOMORROW 7:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha and Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 9, 2026
ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਕੋਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਦੋ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਦੋ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਾਊਰੰਗਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।
𝙎𝙤𝙪𝙣𝙙𝙩𝙧𝙖𝙘𝙠 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙩𝙧𝙖𝙞𝙣𝙞𝙣𝙜 🔊 #TeamIndia's outdoor training session was curtailed due to incessant rains and moved indoors. A glimpse of our training ahead of the 3rd ODI 🏏 #NZvIND https://t.co/s1vOiYsZ9U— BCCI (@BCCI) November 9, 2026
ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਿਚੇਲ ਸੈਂਟਨਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹਾਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ T20I ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ 2-3 ਨਾਲ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਲੈਕਕੈਪਸ ਲਈ ਤੀਜਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹਰ ਖਿਡਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਣੇਗੀ ਵਿਲੇਨ
ਆਕਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੈਮਿਲਟਨ ਦੇ ਸੈਡਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਊਟਡੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਡੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਐਕਿਊਵੈਦਰ (AccuWeather) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ) ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 'ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 2-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 2-0 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਧੇ ਗਏ DLS ਟੀਚੇ (143 ਦੌੜਾਂ) ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, 135 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਤਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਕੋਰ 113/7 ਸੀ ਅਤੇ DLS ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
IND vs NZ 3rd ODI: ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਮੈਚ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸੋਨੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਡੀਡੀ ਸਪੋਰਟਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਮੈਚ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੋਨੀ ਲਿਵ ਦੇ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
IND vs NZ: ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸਕੁਐਡ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਮਿਚੇਲ ਸੈਂਟਨਰ (ਕਪਤਾਨ), ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ, ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਕਲਾਰਕ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ, ਮੈਟ ਫਿਸ਼ਰ, ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਨਿਕ ਕੈਲੀ, ਟੌਮ ਲੈਥਮ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਡੈਰਿਲ ਮਿਚੇਲ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ, ਗਲੈਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਟਿਮ ਸੀਫਰਟ, ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਵਿਲ ਯੰਗ।
ਭਾਰਤ: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਕੇਐੱਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ, ਨਮਨ ਧੀਰ, ਆਕਿਬ ਨਬੀ, ਰੁਤੁਰਾਜ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ।
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