IND vs NZ: ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ ਅੱਜ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ
IND vs NZ 3rd ODI: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੱਜ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਹੋਲਕਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।
Published : January 18, 2026 at 11:41 AM IST
ਇੰਦੌਰ: ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵਨਡੇ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ 1-1 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇੰਦੌਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅੱਜ (18 ਜਨਵਰੀ) ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਨਡੇ ਦੁਵੱਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਨਡੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਹੋਲਕਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੋਹਿਤ-ਵਿਰਾਟ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਇਹ ਮੈਚ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 26 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਹਲੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 93 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 23 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਹਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈਸੀਸੀ ਵਨਡੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 24 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ 50+ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਦੌਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 92 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 112 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਕੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀਵੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 93.8 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 469 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਗੇ।
ਰਨ-ਮਸ਼ੀਨ ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। 34 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲੜੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ।
ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿੱਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 399/5 ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ 385/9 ਬਣਾਏ।
ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ 3000 ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 70 ਦੌੜਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਹੋਲਕਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ 70 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ 3,000 ਵਨਡੇ ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
IND vs NZ 3rd ODI: ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਸਕੁਐਡ
ਭਾਰਤ: ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ, ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਰਾਣਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ, ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਆਯੁਸ਼ ਬਡੋਨੀ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਵਿਲ ਯੰਗ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਮਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਸਵੈੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਜ਼ੈਕਰੀਨ ਫੌਲਕਸ, ਨਿਕ ਕੈਲੀ, ਜੋਸ਼ ਕਲਾਰਕਸਨ, ਮਾਈਕਲ ਰੇ, ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਹੇਅ, ਆਦਿਤਿਆ ਅਸ਼ੋਕ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਕਲਾਰਕ, ਜੈਡਨ ਲੈਨੋਕਸ।