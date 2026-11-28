ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੱਛੜੀ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ, 116 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ 356 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 116 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ।
Published : November 28, 2026 at 3:25 PM IST
IND vs NZ 2nd Test Day 2: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਦੇ 356 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 116 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ 240 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ 7 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
'6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆਊਟ'
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ (0), ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ (21) ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (17) ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ (23), ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ (25) ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ (10) ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ, ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ ਅਤੇ ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
New Zealand pacers put the hosts in command on Day 2 of the Christchurch Test against India 💪 #WTC27 | Scorecard 📲: https://t.co/9dCU1VoRJ9 https://t.co/F3TVCNr1xd— ICC (@ICC) November 28, 2026
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 356 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 246 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ 356 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਟੌਮ ਬਲੰਡੇਲ ਨੇ 211 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 89 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ (36) ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਕੋਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੌੜ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ (26), ਜੈਮੀਸਨ (19) ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ (19) ਨੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ 99 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਕਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ 11 ਖਿਡਾਰੀ
ਭਾਰਤ: ਕੇਐੱਲ ਰਾਹੁਲ, ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ, ਦੇਵਦੱਤ ਪਡੀਕਲ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ), ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ, ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਕੰਬੋਜ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ: ਟੌਮ ਲੈਥਮ (ਕਪਤਾਨ), ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ, ਰਾਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ, ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ, ਟੌਮ ਬਲੰਡੇਲ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਗਲੇਨ ਫਿਲਿਪਸ, ਨਾਥਨ ਸਮਿਥ, ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ।
ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 0-0 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੈਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।