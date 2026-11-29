ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਅੰਤ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲੀਡ 243 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ
ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 246 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਕੇ 110 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
Published : November 29, 2026 at 1:24 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 133 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੀਡ 243 ਦੌੜਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ 46 ਅਤੇ ਡੈਰਿਲ ਮਿਸ਼ੇਲ 5 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਕਪਤਾਨ ਟੌਮ ਲੈਥਮ (8), ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ (51) ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ (22) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 246 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਸੀਮਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 246 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 110 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 356 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਧਰੁਵ ਜੁਰੇਲ ਦੀਆਂ 170 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 88 ਦੌੜਾਂ ਸਨ। ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਅਤੇ ਗੁਰਨੂਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਵੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 46 ਅਤੇ 64 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਆਕਾਸ਼ 29 ਅਤੇ ਬਰਾੜ 10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ। ਕਾਇਲ ਜੈਮੀਸਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ 69 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ - ਹੈਨਰੀ, ਡਫੀ ਅਤੇ ਸਮਿਥ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।
Stumps on Day 3! Jasprit Bumrah and Washington Sundar with the wickets in the last session ☝️ Back tomorrow for the penultimate day of the series. Scorecard ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/YFd3nwaJeB— BCCI (@BCCI) November 29, 2026
ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਪ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਿਧ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਗੇਂਦ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਟਕਰਾ ਗਈ।
ਪਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਵਰ ਮਿਲਣਗੇ।