ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਾਹਰ, ਵੈਭਵ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜਾ ਟੀ-20 ਮੈਚ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : October 23, 2026 at 4:17 PM IST
IND vs NZ 2nd T20I: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਲਈ ਚੋਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਸੱਜੇ ਪੱਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਅ ਕਾਰਨ ਦੂਜਾ ਟੀ-20 ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟੀ-20 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਿਚਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਸੱਟ ਕਾਰਨ, ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਈਸ਼ਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ਼ 1 ਦੌੜ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਈਸ਼ਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਈਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸੱਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ। 23 ਸਾਲਾ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ 15 ਸਾਲਾ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲: Ishan Kishan is ruled out of the second T20I against New Zealand due to a low grade right adductor strain, which he sustained during the first T20I of the series. The BCCI Medical Team is monitoring his progress. #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/QbZpuVh1hQ— BCCI (@BCCI) October 23, 2026
ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ
ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ 2026 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
15 ਸਾਲਾ ਵੈਭਵ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਰੁੱਧ) ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ) ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਟੀ-20I ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੱਠ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 186.36 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ 246 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਿਖਰਲੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।